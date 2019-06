Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der amerikanische Landtechnik-Konzern John Deere Capital Corp. begibt zwei neue Anleihen, so die Börse Stuttgart.Die zweijährige Anleihe (ISIN US24422EUV90/ WKN A2R290 - Fälligkeit: 07.06.2021) mit einem Emissionsvolumen von 500 Mio. US-Dollar besitze einen Kupon von 2,30%. Erstmals werde der Kupon anteilig halbjährlich am 07.12.2019 ausbezahlt. Die zweite Anleihe (ISIN US24422EUX56/ WKN A2R292) mit einem Emissionsvolumen von 600 Mio. Euro laufe bis zum 07.03.2024. Der Kupon betrage 2,60% und werde erstmals anteilig am 07.09.2019 ausbezahlt. Für beide Anleihen sei der handelbare Mindestbetrag 1.000 US-Dollar und die kleinste handelbare Einheit ebenfalls 1.000 US-Dollar. John Deere werde von S&P mit einem Rating von A bewertet. (News vom 14.06.2019) (17.06.2019/alc/n/a) ...

