Wien (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen werden in der Eurozone die Ergebnisse einiger interessanter Konjunkturumfragen veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die vorliegenden Informationen (sentix Erhebung) würden auf einen weiteren Rückgang der ZEW-Zukunftserwartungen schließen lassen. Das Konsumentenvertrauen in der Eurozone würden die Analysten der RBI im Juni weitgehend unverändert erwarten (Stabilisierung auf einem hohen Niveau). Das meiste Interesse werde wohl den vorläufigen Schätzungen der Einkaufsmanagerindices (PMI) entgegengebracht. Während wir für den Dienstleistungsbereich einen leichten Rückgang erwarten, sind wir für das Verarbeitende Gewerbe zuversichtlich, so die Analysten der RBI. Das zuletzt ausgewiesene Verhältnis Neuaufträge vs. Lagerbestand spreche in einigen Ländern für ein kräftiges Anziehen der Produktion. ...

