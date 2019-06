Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Vanguard über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) (ISIN IE00BGYWFK87/ WKN A2PCCH) biete eine Anlage in die Wertentwicklung US-amerikanischer Unternehmensanleihen. Der zugrunde liegende Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index enthalte Anleihen diverser Branchen mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr und einem Investment Grade-Rating. Zuflüsse in den ETF würden thesauriert. ...

