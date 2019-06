Berlin (ots) - Zur Einigung der Großen Koalition zur Grundsteuer-Reform äußert sich BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Noch viel Arbeit für die Große Koalition"



- "Es ist gut, dass die Hängepartie bei der Grundsteuer-Reform vorerst ein Ende hat. In der Sache liegt noch viel Arbeit vor der Großen Koalition. Keinesfalls darf es für Industriegrundstücke zu realitätsfernen und bürokratischen Bewertungsregeln kommen.



- Industriegrundstücke müssen sachgerecht bewertet werden. Auf jeden Fall muss der Gesetzgeber die Berechnung der Grundsteuer auf Basis von Bodenrichtwerten korrigieren. Sonst würde es für Industriegrundstücke oft völlig überhöhte Wertansätze geben - zum Beispiel in der Stadt oder bei großen Produktionsflächen. Hier muss eine unbürokratische Wertkorrektur möglich sein.



- Die Grundsteuer-Reform bietet die Chance, die Steuerverwaltung zu digitalisieren. Ziel muss sein, die Erklärungs- und Anzeigepflichten der Grundsteuer elektronisch abzuwickeln - und nicht mehr auf Papier. Industriegebäude müssen so unbürokratisch wie möglich bewertet werden. Dazu gehört, Daten zu nutzen, die in Finanzbehörden und Unternehmen bereits verfügbar sind."



