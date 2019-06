Der Deutsche Aktienindex zeigte in der Vorwoche deutliche Anzeichen von frischem Kaufinteresse und steuert nun wieder die ersten Kursziele auf der Oberseite an. Die mittelfristige Prognose ist neutral bis leicht positiv, der Markt hat jedoch Luft in beide Richtungen. Der DAX hat mit dem Sprung über seinen Monatsdurchschnittspreis (blau) und den horizontalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...