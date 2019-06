Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Nach dem Rücksetzer vom Freitag startet der deutsche Aktienmarkt zunächst freundlich in die neue Woche, doch die Anleger sind verunsichert: Getrieben war die jüngste Rally vor allem von der Hoffnung auf eine wieder lockerere Geldpolitik der US-Notenbank. Entsprechend gespannt warten die Anleger auf die Fed-Signale zur Wochenmitte. Experten rechnen zwar noch nicht mit einem Zinsschritt, halten aber entsprechende Hinweisen in diese Richtung für gut möglich. Auch der seit über einem Jahr schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China rückt in den Fokus: Ende Juni findet der G20-Gipfel Gipfel statt. Zwar rechnen Investoren nicht mit einer Annäherung oder gar Lösung, aber immerhin mit einer Perspektive. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Der heftige Preiskampf im europäischen Luftverkehr durchkreuzt die Gewinnpläne der Lufthansa . Die Deutsche Bank plant laut der "Financial Times" eine "Bad Bank" für Wertpapiere in Höhe von rund 50 Milliarden Euro. Die Kryptowährung Bitcoin hat über das Wochenende deutlich zugelegt. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß