Die Schweizer Großbank UBS hat Societe Generale auf "Buy" belassen. Frankreich hinke im Bereich Online-Banking hinterher und die Banken blieben die wichtigsten Finanzdienstleister, schrieb Analystin Lorraine Quoirez in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das dürfte sich aber bald ändern. Aktuell dominiere einer Umfrage zufolge die Großbank BNP Paribas vor der heimischen Konkurrentin Societe Generale, was die Akzeptanz mobiler Finanzdienstleistungen angehe. Doch die französischen Genossenschaftsbanken seien in puncto Kundenzufriedenheit besser aufgestellt./gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2019 / 08:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-06-17/11:33

ISIN: FR0000130809