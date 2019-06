Pressemitteilung der Hylea Group S.A.:

Hylea feiert 100-jähriges Jubiläum in der Paranuss-Branche

- Geschäftspartner, Investoren und hochrangige Politiker zu Gast im bolivianischen Regenwald

- Besichtigung der neuen Produktionsfabrik und der infrastrukturellen Entwicklung in Fortaleza

- 100 Jahre nachhaltige Paranussproduktion im Einklang mit Mensch und Natur

- Landesweite TV-Berichterstattung über Fabrik-Eröffnung und Feierlichkeiten

Die Hylea 1884 S.R.L. feiert mit Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Investoren und Kunden ihr 100-jähriges Jubiläum als Paranussproduzent in Bolivien. Dazu hat die Hylea Group kürzlich zahlreiche Personen aus dem unternehmerischen Umfeld aus In- und Ausland ins bolivianische Fortaleza eingeladen, um dort die neue in diesem Jahr in Betrieb genommene Paranussfabrik sowie die nachhaltige und infrastrukturelle Entwicklung des Regenwald-Ortes aufzuzeigen. Die Feierlichkeiten rund um das 100-jährige Jubiläum wurden dabei von bolivianischen und internationalen TV-Teams begleitet.

"Lebenswerk unserer Familie"

Peter Hecker, der gemeinsam mit seinem Sohn Aimé Hecker die Geschäfte der Hylea Group leitet, sagte auf der Jubiläums-Veranstaltung: "Der Aufbau der Paranussbranche und die Entwicklung der Infrastruktur in Pando zum Schutz des Regenwaldes ist das Lebenswerk unserer Familie. Seit vielen Generationen sind wir in der Paranuss-Branche tätig ...

