Mit Behrens hat der jüngste Emittent reüssiert. Und noch ist nicht Sommerpause: Es geht munter weiter. So schleppend sich der deutsche IPO-Markt dieses Jahr präsentiert, so illuster scheint es am Markt für KMU-Anleihen zu laufen. Zuletzt war Behrens mit seiner Folgeanleihe 2019/24 erfolgreich: vorzeitig geschlossen und aufgestockt. Wir zählen Anleihe Nummer 10 im laufenden Jahr. Eine Sommerpause dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...