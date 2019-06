Köln (ots) - Deutschland sucht den Superstar - Start der Castingtour für die neue Staffel 2020



Die Suche nach Sängerinnen und Sängern mit Stimme, Ausstrahlung und Entertainmentqualitäten geht in die nächste Runde. Am 03.07.2019 startet in Köln die Castingtour zur neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Bis zum 17. August können sich in insgesamt 13 Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich Sängerinnen und Sänger zwischen 16 und 30 Jahren (Stichtag: 01.01.2020) für die 17. Staffel von DSDS bewerben.



Von der Straße auf die große Live-Bühne- viele Gesangstalente haben in den letzten Jahren diesen Schritt gewagt und haben sich in einer unvergleichlichen DSDS-Reise zum Superstar entwickelt. So wie der ehemalige 400-Euro-Jobber Pietro Lombardi, der sich 2011 bewarb, gewann und jetzt seinen Traum lebt. Der erfolgreiche Sänger wird auch Anfang 2020 wieder bei DSDS dabei sein, denn die beliebte Jury aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo wird auch in der neuen Staffel die Talente bewerten.



Den Bewerbern winken die spektakulärste Bühne im deutschen Fernsehen, Millionen von Fans, eine Traum-Reise, und der Sieger bekommt garantiert 100.000 Euro und einen Vertrag mit der Universal Music!



Zur Teilnahme am offenen Casting ist der Personalausweis erforderlich. Minderjährige müssen eine Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten mitbringen. Bewerber sollten drei Songs vorbereiten und falls sie ein Instrument spielen, können sie dies gerne mitbringen.



Castingbogen und weitere Informationen zur Teilnahme bei: www.RTL.de.



Teilnehmer haben in folgenden Städten die Möglichkeit, ohne Voranmeldung zum offenen Casting zu kommen und vorzusingen - jeweils von 14.00 - 20.00 Uhr:



03.07.2019 Köln, MMC Studios, Am Coloneum 1



05.07.2019 Frankfurt am Main, InterContinental Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Straße 43 06.07.2019 Frankfurt am Main, InterContinental Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Straße 43



08.07.2019 Stuttgart, Hilton Garden Inn Stuttgarter NeckarPark, Mercedesstraße 09.07.2019 Stuttgart, Hilton Garden Inn Stuttgarter NeckarPark, Mercedesstraße



11.07.2019 Zürich, OBC Suisse, Europaallee 41 13.07.2019 Zürich, OBC Suisse, Europaallee 41



15.07.2019 München, Eurostars Grand Central, Arnulfstr. 35 16.07.2019 München, Eurostars Grand Central, Arnulfstr. 35



17.07.2019 Linz, ibis Styles Linz, Wankmüllerhofstr. 37 18.07.2019 Linz, ibis Styles Linz, Wankmüllerhofstr. 37



26.07.2019 Dortmund, Mercure Hotel Dortmund Centrum, Olpe 2 27.07.2019 Dortmund, Mercure Hotel Dortmund Centrum, Olpe 2



30.07.2019 Erfurt, Dorint Hotel am Dom Erfurt, Theaterplatz 2



31.07.2019- Hannover, Hannover Congress (HCC), Theodor-Heuss- Platz 1-3 01.08.2019 Hannover, Hannover Congress (HCC), Theodor-Heuss-Platz 1-3



02.08.2019 Berlin, GLS Sprachenzentrum Berlin, Kastanienallee 82 03.08.2019 Berlin, GLS Sprachenzentrum Berlin, Kastanienallee 82



09.08.2019 Bremen, Congress Centrum Maritim Bremen, Haupteingang Theodor-Heuss-Allee/Bürgerweide



10.08.2019 Hamburg, Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12



16.08.2019 Köln, MMC Studios, Am Coloneum 1 17.08.2019 Köln, MMC Studios, Am Coloneum 1



