Von Robert Wall

LE BOURGET (Dow Jones)--Airbus will mit einem kleineren Flugzeug mit einfachem Mittelgang künftig auch Transatlantikflüge möglich machen. Dazu werde das neue Modell A321XLR entwickelt, das auf der beliebten A321neo für die Kurz- oder Mittelstrecke basiert, kündigte der Flugzeugbauer anlässlich der Luftfahrtmesse in Paris an. Airbus heizt damit den Wettbewerb mit Boeing an: Der US-Wettbewerber denkt über die Entwicklung eines komplett neuen kleineren Verkehrsflugzeug für längere Strecken nach.

Die A321XLR soll schon im Jahr 2023 in den Flugdienst treten, einige Jahre früher, als Boeing dies mit einer Neuentwicklung schaffen könnte. Eine Entscheidung bei den Amerikanern ist noch nicht gefallen.

Erstkunde für das neue Airbus-Modell ist die Leasingfirma Air Lease Corp, die auf der Messe insgesamt 100 A321-Maschinen bei Airbus orderte, davon 27 von der neuen Version. Auch Middle East Airlines hat sich schon für die A321XLR entschieden.

