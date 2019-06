Die Sixt Mobility Consulting GmbH, einer der führenden unabhängigen Flottenmanagementanbieter in Europa und eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der SIXT LEASING SE (ISIN: DE000A0DPRE6), treibt ihre internationale Expansion voran.

Dazu verstärkt das Unternehmen seine Auslandsgesellschaften mit neuem Führungspersonal. Demnach sind die Mobilitätsexperten Rainer Pflügler, Philippe Huillard und Bas Bogerd ab sofort die ersten Ansprechpartner für Firmenflotten in Österreich, Frankreich und den Niederlanden.

Rainer Pflügler war unter anderem neun Jahre als Geschäftsführer bei Tochtergesellschaften der Porsche Inter Auto GmbH in Oberösterreich tätig, zuletzt bei der AVEG Linz-Leonding. Philippe Huillard war unter anderem mehr als 20 Jahre in diversen leitenden Funktionen bei ALD Automotive in Frankreich tätig, zuletzt als Vertriebsleiter für leichte Nutzfahrzeuge. Bas Bogerd war unter anderem mehr als zehn Jahre in verschiedenen Positionen bei Athlon Car Lease in den Niederlanden tätig, zuletzt als Business Consultant Mobility bei Athlon International.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

Ziel von Sixt Mobility Consulting ist es, das Geschäft in Europa deutlich auszubauen und das Leistungsspektrum zu erweitern. Die Kunden werden von starken lokalen Teams vor Ort betreut. Herr Pflügler hat zudem die Aufgabe, das Geschäft in Österreich über die Tochtergesellschaften der Kunden auf Osteuropa zu erweitern. So können sie noch stärker von den deutlichen Effizienz- und Transparenzvorteilen profitieren, die ihnen Sixt Mobility Consulting durch das langjährige Know-how im digitalen Flottenmanagement und das umfassende Servicenetz in Europa bietet.

Christoph v. Tschirschnitz, Managing Director Sixt Mobility Consulting: "Mit dem Ausbau unseres Geschäfts in Österreich, Frankreich und den Niederlanden legen wir das Fundament, um das hohe Marktpotenzial im Ausland noch besser zu nutzen. Unser Ziel es, in weitere Länder zu expandieren und unser Wachstum mittelfristig deutlich zu beschleunigen."{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Wer ist die Tochter?

Die Sixt Mobility Consulting GmbH (SMC) ist einer der führenden unabhängigen Flottenmanagement-anbieter in Europa und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sixt Leasing SE. SMC berät und betreut Fuhrparks von Unternehmen, unabhängig von Herstellern und Leasinggebern. Der Fokus liegt auf klassischem Outsourcing des Fuhrparkmanagements einschließlich Nutzerbetreuung und Unterstützung bei der Beschaffung des Fuhrparks, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...