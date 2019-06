BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Bauindustrie wird sich angesichts voller Auftragsbücher in diesem Jahr besser entwickeln als zuvor erwartet, erklärte der Hauptverband der Bauindustrie (HDB) am Montag. Der Verband erhöhte seine Wachstumsprognose für das nominale Umsatzplus im Bauhauptgewerbe von 6,0 Prozent auf 8,5 Prozent. Real soll das Plus bei 3 Prozent liegen.

"Grundsätzlich geht es der Branche gut", sagte HDB-Präsident Peter Hübner. "Am Bau stehen also weiterhin alle Ampeln auf Grün. Wir werden auch im laufenden Jahr die Gesamtkonjunktur stützen."

Auch im nächsten Jahr wird die Branche Steigerungen zu verzeichnen haben. Der HDB erwartet für 2020 ein nominales Umsatzplus von 5 bis 6 Prozent.

Allerdings warnte Hübner vor einer Debatte, im Kampf um bezahlbaren Wohnraum Enteignungen oder einen Mietendeckel einzuführen. Denn diese schreckten Investoren ab und ohne Investitionen könnten keine neuen Wohnungen gebaut werden.

Im vergangenen Jahr waren die Umsätze der Branche um nominal 11,3 Prozent auf 127 Milliarden Euro gestiegen. Real lag das Wachstum bei 5,4 Prozent.

June 17, 2019

