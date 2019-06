Berlin (ots) - Knapp 1.500 Projektinitiatoren aus 50 Ländern sind dem Bewerbungsaufruf der Initiative "Deutschland - Land der Ideen" gefolgt. Ab heute stehen die 20 Preisträger des internationalen Wettbewerbs "beyond bauhaus - prototyping the future" fest. Die Gewinner wurden von einer internationalen Jury ermittelt. Sie sind unter www.beyondbauhaus.com zu finden.



Die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" suchte weltweit gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt, der Lotto Stiftung Berlin und SAP im Rahmen des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums zukunftsweisende Gestaltungsideen, die sich einem relevanten gesellschaftlichen Thema widmen und dazu beitragen, unsere Welt in Zukunft fairer, nachhaltiger oder schlicht besser zu gestalten.



Vom 16. August bis zum 1. September 2019 präsentieren die Gewinner ihre Projekte in einer Ausstellung im Aufbau Haus Berlin, Deutschland.



Weitere Informationen unter www.beyondbauhaus.com.



"Deutschland - Land der Ideen" ist eine Initiative der Bundesregierung und der deutschen Industrie. Ziel ist es, Ideen und Innovationen aus Deutschland sichtbar zu machen und darüber in einen Dialog mit dem Ausland zu treten.



