Profitabilitätssorgen auf Kurzstreckenflügen machen die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212) heute zum größten Verlierer im DAX. Ein Ergebnisdämpfer bei Eurowings wirkt sich ebenso negativ auf den Konzerngewinn aus wie der "Preisverfall im europäischen Flugverkehr". Deswegen passt der Airline-Konzern am Montag seinen Gewinn- und Umsatzausblick für 2019 an.

Deutschlands größte Fluggesellschaft muss außerdem zum Halbjahresende Rückstellungen über 340 Millionen Euro bilden für ein steuerrechtliches Risiko. Das kommt an der Börse gar nicht gut an. Die Lufthansa-Aktie geht am Montag in den Sinkflug über und verliert -10,37% auf 15,86 Euro.

