Wien (www.anleihencheck.de) - Standard & Poor's stufte am 13. Juni 2019 das LT-Issuer Credit Rating sowie die Issue Ratings der Novomatic AG von BBB- auf BB+ und somit vom Investment Grade Bereich in das High-Yield Segment, bei stabilem Ausblick, hinab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). ...

