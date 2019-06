Essen (www.anleihencheck.de) - Aus unserer Sicht spricht derzeit aus der ökonomischen Perspektive wenig für eine Zinssenkung in den USA, so die Analysten der National-Bank AG.Der Arbeitsmarkt sei bei Rekordbeschäftigung im (aus der Sicht einer Notenbank) tiefroten Bereich angekommen und ungeachtet des globalen Gegenwindes verweise das Gros der Frühindikatoren auch weiterhin auf eine mindestens durchschnittliche konjunkturelle Dynamik - und dies trotz eines Rekordaufschwungs der US-Volkswirtschaft. Nach wie vor bleibe der Ausblick für den privaten Konsum - dem Nukleus der US-Wirtschaft - sehr gut: Das global niedrige Zinsniveau dürfte hier abermals positive Impulse für die finanziell ohnehin bereits robust situierten privaten Haushalt beinhalten. Wenn man so wolle, finanziere die durch den Handelskonflikt ausgelöste globale Schwächeperiode einen dann umso lebhafteren US-Konsum. ...

