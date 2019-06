So wurde unter anderem der Anwendungsbereich um Speicher erweitert, die sich beim Ausspeichern wie Erzeugungsanlagen verhalten müssen. Neu hingegen ist die dynamische Netzstützung, die zusätzlich für ein stabiles Netz sorgt. Zudem wurden neue Anforderungen an den Netz- und Anlagenschutz sowie an Kuppelschalter definiert.

Die Anwendungsregel VDE-AR-N 4105:2018-11 legt die technischen Anforderungen für Erzeugungsanlagen und Energiespeicher fest, die über die Vorgaben der VDE-AR-N 4100 »Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb« hinausgehen. Dabei fasst sie die wesentlichen Gesichtspunkte zusammen, die beim Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz des Netzbetreibers zu beachten sind.

Die aktualisierte Anwendungsregel gilt nicht nur für Erzeugungsanlagen und Energiespeicher, die neu an das Niederspannungsnetz angeschlossen werden, sondern auch bei der Erweiterung oder Änderung bestehender Anlagen. Für einen bestehenden, unveränderten Teil einer elektrischen Anlage gibt es jedoch keine Anpassungspflicht - vorausgesetzt, eine sichere und störungsfreie Stromversorgung ist gewährleistet. Dies gilt für alle Erzeugungsanlagen und Energiespeicher, die parallel mit dem Niederspannungsnetz des Netzbetreibers betrieben werden, sowie auch solche, die nicht in das Niederspannungsnetz des Netzbetreibers einspeisen.

Technischer Anwendungsbereich

Die aktuelle VDE-AR-N 4105 gilt für Anlagen mit einer Summenwirkleistung bis 135?kW. Dazu gehören z.?B.

Photovoltaikanlagen,

KWK-Erzeugungsanlagen,

Wind- und Wasserkrafterzeugungseinheiten,

Stirlinggeneratoren,

Brennstoffzellen,

direkt mit dem Netz gekoppelte Asynchrongeneratoren sowie

Energiespeicher.

Die Grenze von 135?kW besteht unabhängig von der Spannungsebene, an der die Erzeugungsanlage angeschlossen wird, gilt also für das Nieder- und Mittelspannungsnetz gleichermaßen. Für Erzeugungsanlagen und Energiespeicher mit einer Wirkleistung von mehr als 135?kW ist die Erfüllung der Anforderungen der VDE-AR-N 4110:2018-11 »Technische Anschlussregeln Mittelspannung« (ehemals BDEW-Richtlinie) nachzuweisen.

Zudem regelt die Anwendungsregel 4105 das sogenannte Netzsicherheitsmanagement, das die externe Beeinflussung der Wirkleistungsabgabe von erneuerbaren Stromerzeugern zum Erhalt der Netzstabilität beinhaltet: Falls ein Abschnitt des betreffenden Mittelspannungsnetzes oder des übergeordneten Transportnetzes überlastet wird und keine anderen Maßnahmen mehr greifen, muss der zuständige Verteilnetzbetreiber (VNB) die Möglichkeit haben, Erzeugungsanlagen kurzfristig und ferngesteuert in ihrer Leistung zu begrenzen.

Dynamische Netzstützung

Eine dynamische Netzstützung soll eine Netz-Instabilität bzw. Netz-Trennung verhindern. Das heißt, dass eine ungewollte Abschaltung als Folge von kurzzeitigen Spannungseinbrüchen oder Spannungserhöhungen verhindert wird. Dafür müssen die anliegenden Außenleiter-Neutralleiter-Spannungen innerhalb ...

