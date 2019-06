Hamburg (ots) -



- Geschmackvoll: Zwölf Gourmet- und Sterneköche, acht Winzer und elf weitere Teilnehmer bieten Kulinarik auf höchstem Niveau - Ausgezeichnet: Erstmals wird der kulinarische "Newcomer 2019" gekürt - Das Auge isst mit: Gourmet-Event findet vor schönster Kulisse im Hamburger Hafen statt



Bei Hapag-Lloyd Cruises laufen die Vorbereitungen für das kulinarische Highlight-Event des Jahres auf Hochtouren. Die Teilnehmer für EUROPAs Beste stehen fest: Björn Swanson vom Restaurant Golvet und Thomas Martin vom Jacobs Restaurant sind zwei der insgesamt acht Sterneköche, die am 2. August 2019 MS EUROPA in eine kulinarische Flaniermeile verwandeln. Auch Kevin Fehling, der im Oktober ein Restaurant auf der EUROPA eröffnet, ist mit seinem Hamburger Restaurant THE TABLE vertreten. Für die diesjährige Veranstaltung gibt es einige Neuheiten: Moderiert wird der Abend von der Spitzenköchin Cornelia Poletto, das Gourmet- und Reisemagazin B-EAT kürt den "Newcomer 2019" und die Gäste können sich auf den Street Food-Wagen "Heißer Hobel" freuen, der als Teil der kulinarischen Meile auf dem Lido Deck des Luxus-Kreuzfahrtschiffes untergebracht wird.



Bevor es im Hamburger Hafen am ersten Wochenende im August für die EUROPA "Leinen los" heißt, lädt Hapag-Lloyd Cruises die Gäste der anschließenden Kurzreise sowie weitere Gäste aus Medien und Gesellschaft zum Gourmet-Event EUROPAs Beste ein. Tillman Fischer, MS EUROPA-Küchenchef, begrüßt dafür mehr als 30 Akteure, die speziell für das Event an Bord kommen, darunter zum Beispiel Thomas Martin vom Hamburger Restaurant Jacobs, Max Stiegl vom Gut Purbach aus Österreich oder Rolf Fliegauf und Stefan Heilemann aus den Restaurants Ecco Ascona und Zürich. Zudem sorgen zahlreiche weitere Gourmetexperten, Chocolatiers, Pâtissiers und Fromagers für exquisite Gaumenfreuden bei den Gästen.



Mit an Bord sind auch wieder renommierte Weingüter wie zum Beispiel Feudi di San Gregorio aus Italien, Markus Schneider und Markus Molitor von den gleichnamigen Weingütern und Günther Jauch mit seinem Weingut von Othegraven.



Die anschließende zweitägige, bereits ausgebuchte Reise, führt die Gäste von Hamburg über Helgoland zurück nach Hamburg. Das Datum für das nächste EUROPAs Beste-Event steht ebenfalls schon fest: Am 13. August 2021 versammelt sich die internationale Spitzengastronomie wieder in Hamburg. Tickets sind in Verbindung mit der anschließenden zweitägigen Kurzreise unter www.hl-cruises.de/EUR2115 buchbar.



Akteure EUROPAs Beste 2019



Köche: Tillman Fischer, MS EUROPA Dieter Müller, Restaurant Dieter Müller, MS EUROPA Kevin Fehling, Restaurant THE TABLE, drei Michelin-Sterne, 18 Gault-Millau-Punkte, Deutschland Karlheinz Hauser, Restaurant Seven Seas, zwei Michelin-Sterne, 17 Gault-Millau-Punkte, Deutschland Martin "Bobby" Bräuer, EssZimmer, zwei Michelin-Sterne, 18 Gault-Millau-Punkte, Deutschland Thomas Martin, Jacobs Restaurant, zwei Michelin-Sterne, 17 Gault-Millau-Punkte, Deutschland Björn Swanson, Restaurant Golvet, ein Michelin-Stern, 16 Gault-Millau-Punkte, Deutschland Rolf Fliegauf, Restaurant Ecco Ascona, zwei Michelin-Sterne, 17 Gault-Millau-Punkte, Schweiz Stefan Heilemann, Restaurant Ecco Zürich, ein Michelin-Stern, 17 Gault-Millau-Punkte, Schweiz Max Stiegl, Gut Purbach, ein Michelin-Stern, 17 Gault-Millau-Punkte, Österreich Roel Lintermans, Grill Royal, Deutschland Gal Ben-Moshe, Prism, Deutschland



Winzer: Weingut von Othegraven, Kanzem (Saar), Deutschland Weingut Markus Schneider, Deutschland Weingut Markus Molitor, Deutschland Obst- und Weingut Ingenhof, Deutschland Bollinger Champagner, Frankreich Weingut Tement, Österreich Weingut Feudi di San Gregorio, Italien Château Minuty, Frankreich



Weitere Teilnehmer: Heißer Hobel, Deutschland Altonaer Kaviar Import Haus, Deutschland Nordische Eismanufaktur, Deutschland Fromagerie Antony, Frankreich Becking Kaffee, Deutschland Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München, Deutschland The Chug Club, Deutschland Läderach Chocolatier Suisse, Schweiz Bos Food, Deutschland The Dawg, Deutschland Nevas Water, Deutschland



