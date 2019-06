Media and Games Invest plc: Media and Games Invest - Umfirmierung vollzogen DGAP-News: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Sonstiges Media and Games Invest plc: Media and Games Invest - Umfirmierung vollzogen 17.06.2019 / 12:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Media and Games Invest - Umfirmierung vollzogen Valletta, Malta, 17. Juni 2019 - Die ehemalige blockescence plc firmiert ab sofort als Media and Games Invest plc, kurz MGI (WKN: MT0000580101; Symbol: BCK). Die entsprechende Namensänderung wurde im maltesischen Handelsregister eingetragen. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 29. Mai 2019 wurde die vom Board of Directors vorgeschlagene Namensänderung der Gesellschaft in Media and Games Invest plc von den anwesenden Aktionären einstimmig beschlossen. Der neue Unternehmensname spiegelt den Fokus der Gesellschaft optimal wider. Im Zuge der Namensänderung wird das Börsenkürzel von BCK auf M8G geändert. Remco Westermann, CEO: "Durch die Umfirmierung wird für Investoren auf den ersten Blick die Positionierung der Gesellschaft sichtbar. Wir freuen uns darüber, dass unsere Aktionäre dem Vorschlag zur Namensänderung einstimmig zugestimmt haben." Über Media and Games Invest plc, zuvor blockescence plc: Media and Games Invest plc, MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine 'buy, integrate, build & improve'-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen. Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38 % der Anteile und 53 % der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop Telefon: +49 69 9055 05 51 E-Mail: gamigo@edicto.de Emittent Media and Games Invest plc St. Christopher Street 168 Valletta VLT 1467 Malta E-Mail: info@media-and-games-invest.com Web-Page: www.media-and-games-invest.com 17.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Media and Games Invest plc St. Christopher Street 168 VLT 1467 Valletta Malta Telefon: +356 21 22 7553 Fax: +356 21 22 7667 E-Mail: info@blockescence.com Internet: www.blockescence.com ISIN: MT0000580101 WKN: A1JGT0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board); Malta EQS News ID: 825707 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 825707 17.06.2019 ISIN MT0000580101 AXC0147 2019-06-17/12:29