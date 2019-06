Die Sonneninvest Deutschland GmbH & Co. KG. ist das erste Unternehmen, das bei seiner Anleihen-Begebung auf die von Green Rocket entwickelte technische Infrastruktur setzt. Investorinnen und Investoren können ab sofort per Anleihe direkt in zukunftsorientierte Unternehmen investieren. "Dank der Novelle des AltFG und KMG sowie unserer eigens entwickelten Software können Unternehmen mit uns als technischer Umsetzungspartner nun auch online Aktien und Anleihen begeben", so Rockets-Gründer Wolfgang Deutschmann. Green Rocket ist ein Tochterunternehmen der Rockets Holding, die seit Jänner als direct funding Partner der Wiener Börse die Ausgabe von Aktien und Anleihen von KMUs mit einem durchgängig digitalen Zeichnungsprozess ermöglicht ....

