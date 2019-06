Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Axel Springer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das bisherige Kursziel von 67 Euro an den vom Finanzinvestor KKR gebotenen Übernahmepreis von 63 Euro angepasst. Er rate Anlegern, das Übernahmeangebot anzunehmen, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Offerte sei fair. Umgekehrt müssten Investoren, die ihre Aktien behielten, in den kommenden zwei Jahren mit sinkenden Gewinnen des Medienkonzerns rechnen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-06-17/12:55

ISIN: DE0005501357