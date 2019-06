FRANKFURT (Dow Jones)--Die milliardenschweren Übernahmen unter großen Zahlungsabwicklern bringen den DAX-Aufsteiger Wirecard nicht aus der Ruhe. "Wir sind eigenständig bestens aufgestellt und können schneller als der Markt wachsen", sagte Finanzvorstand Alexander von Knoop dem Magazin Börse Online. Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung rechne er mit einem "sehr guten ersten Halbjahr", sagte der Manager und verwies auf die überproportional wachsenden Kunden-Neuabschlüsse mit einer anhaltend guten Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf.

Bei allen Turbulenzen habe sich der DAX-Aufstieg auch als hilfreich für die Geschäftsentwicklung erwiesen. "Wir sind auf dem Radar einer breiten Öffentlichkeit. Das erleichtert einiges, zum Beispiel im Vertrieb oder bei der Suche nach Fachpersonal." Knoop bekräftigte, dass sich der Konzern die Option eines Aktienrückkaufprogramms offenhalte. Details dazu nannte er nicht.

Mit dem Partner Softbank arbeitet Wirecard derzeit an Kooperationen und Marktzugang in Japan und Südkorea. "Wir sind in Gesprächen mit Softbank-Portfoliounternehmen", sagte der Finanzvorstand. Strategische Akquisitionen seien derzeit nicht geplant. "Wir sind nunmehr global auf allen Kontinenten vertreten und möchten organisch weiterwachsen. Sollte sich aber eine interessante Option ergeben, schauen wir sie uns natürlich an."

