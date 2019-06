Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Underperform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die laut Presseberichten mögliche Schaffung einer Bad Bank könnte kurzfristig positiv sein, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings werde es dauern, bis sich derartige Schritte auf die Profitabilität auswirken werden. In der aktuellen Phase konjunktureller und politischer Unsicherheiten dürfte eine positive Neubewertung der Aktie schwer fallen./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2019 / 02:30 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-06-17/13:01

ISIN: DE0005140008