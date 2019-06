Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Telefonkonferenz zum Stand der Pharma-Pipeline der Darmstädter auf "Buy" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Merck mache hier gute Fortschritte, schrieb Analyst David Evans in einer am Montag vorliegenden Studie. Merck habe viel Bewertungspotenzial, auch wenn in diesem Jahr keine großen Ereignisse mehr zu erwarten seien./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-06-17/13:04

ISIN: DE0006599905