München (ots) - Fred Kogel holt Stephan Katzmann als Geschäftsführer Projekte im Bereich Finanzen in sein Team. Seit 1. Juni verantwortet Katzmann diesen Bereich und hier insbesondere die Produktionsaktivitäten und die Schaffung einer gemeinsamen Lizenzdatenbank für die Handelsaktivitäten des neu gegründeten Medienunternehmens, das aus der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV und Wiedemann & Berg Film hervorgeht. Er berichtet an den Group CFO, Joachim Scheuenpflug.



Fred Kogel sagt: "Wir freuen uns, dass wir Stephan Katzmann für unser Team gewinnen konnten. Mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise wird er einen wertvollen Beitrag für unser Vorhaben leisten, ein unabhängiges Filmstudio aufzubauen."



Stephan Katzmann war in den vergangenen drei Jahren als kaufmännischer Geschäftsführer bei Sport1 tätig. Von 2013 bis 2016 war er Geschäftsführer Finanzen des Constantin Film Verleihs und der Constantin Film Produktion, wo er im Jahr 2005 zunächst als Senior Controller und ab 2008 als Leiter des Finanz- und Rechnungswesens der Constantin Film AG fungierte. Er startete seine berufliche Karriere als Consultant bei PricewaterhouseCoopers, welchselte dann zum Telekommunikationsunternehmen extr@com (heute: Multiconnect) ins Business Development und ging im Anschluss als Senior Controller zum Baustoffunternehmen Xella Gruppe.



Über das neu gegründete Unternehmen:



Mit der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV und Wiedemann & Berg Film entsteht derzeit ein unabhängiges deutsches Filmstudio, das Produktion, Lizenzhandel und Distribution über die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Der Fokus wird darauf liegen, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein. Das Medienunternehmen kauft und produziert zukünftig Spielfilme, Serien und TV-Shows und kümmert sich um die Rechteverwertung dieser Inhalte in Kinos, digitalen Diensten, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Dabei greift das Unternehmen auch auf marktführende Lizenzbibliotheken zurück. Durch die Unabhängigkeit können alle Kunden mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV-Partner sowie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.



Pressekontakt: Henriette Gutmann Leitung Marketing & Kommunikation Tel. +49 (0)89 290 93 - 0 Email: media-relations@tmg.de