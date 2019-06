Paris (www.anleihencheck.de) - Keine große Überraschung: Wie erwartet hat die türkische Notenbank auf ihrer Sitzung am Mittwoch nicht an der Zinsschraube gedreht, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Der Leitzins verharre somit auf einem Stand von 24 Prozent. Es sei daher auch keine Überraschung, dass die Türkische Lira kaum auf diese Meldung reagiert habe. Vor allem das schwache Wirtschaftswachstum, die ausufernde Inflation, die angespannte politische Beziehung zu den USA sowie die Einflussnahme der Politik auf die Geldpolitik der Notenbank und das damit einhergehende schwindende Vertrauen der Investoren hätten der Lira in den vergangenen Monaten schwer zu schaffen gemacht. Auch im Vergleich zum Euro habe die Lira in den vergangenen Monaten kräftig abgewertet. ...

