Bonn (www.anleihencheck.de) - Die im Zuge zunehmender Zinssenkungserwartungen rückläufige Entwicklung der Renditen am US-Rentenmarkt kam am Freitag zu einem Halt, so die Analysten von Postbank Research.Sei die 10-jährige Treasury-Rendite im Verlauf des Vormittags noch weiter bis unter die Marke von 2,06% gesunken, habe sich mit den besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten am Nachmittag eine Gegenbewegung ergeben. Am Abend hätten die Papiere im Vortagsvergleich nahezu unverändert mit 2,09% rentiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...