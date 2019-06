Essen (www.anleihencheck.de) - Die Corporate Spreads notierten zuletzt - gemessen am 5-jährigen Markit-iTraxx-Europe - bei knapp über 60 Basispunkten, berichten die Analysten der National-Bank AG.Die Analysten der National-Bank AG würden weiterhin davon ausgehen, dass sowohl das globale als auch das europäische Umfeld stützend bleiben würden: Die wirtschaftliche Dynamik dürfte grundsätzlich robust bleiben, während vor allem die europäische Geldpolitik weiterhin zu fast jeder Stützungsmaßnahme bereit scheine: Deutlicher als zuvor habe EZB-Chef Draghi zuletzt betont, dass die EZB auf ungünstige Entwicklungen reagieren würde. Dies könne sowohl die Wiederaufnahme der Nettowertpapierkäufe als auch eine erneute Senkung des Einlagensatzes betreffen: Das, was der europäischen Konjunktur an Dynamik fehle, dürfte die EZB ausgleichen. Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen im Handelskrieg dürfte die Spreadeinengung aber erst einmal pausieren: Die Analysten der National-Bank AG würden im Ergebnis bis auf weiteres mit einer Seitwärtsbewegung der Credit-Spreads in Europa rechnen. (Ausgabe vom 14.06.2019) (17.06.2019/alc/a/a) ...

