Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat British American Tobacco (BAT) von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 2750 auf 2600 Pence gesenkt. Die neue Einstufung sei Folge der unterschätzten Risiken durch Umwälzungen in der Branche der Tabakhersteller, geht aus einer am Montag vorliegenden Studie von Richard Taylor hervor. Zudem stellten neue Regulierungsmaßnahmen eine Gefahr dar./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2019 / 15:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-06-17/13:20

ISIN: GB0002875804