INTOSOL Holdings PLC: Die INTOSOL Holdings PLC veröffentlicht Update über das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres (1. Februar 2019 bis 31. Januar 2020) DGAP-News: INTOSOL Holdings PLC / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Umsatzentwicklung INTOSOL Holdings PLC: Die INTOSOL Holdings PLC veröffentlicht Update über das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres (1. Februar 2019 bis 31. Januar 2020) 17.06.2019 / 13:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. INTOSOL Holdings PLC (London / Hannover / Kapstadt, 17.06.2019) Die INTOSOL Holdings PLC, das preisgekrönte internationale Luxusreiseunternehmen, das die Bereiche individuelle Luxusreisen mit Hotelmanagement- und Vermarktung verbindet, freut sich, heute ein Handelsupdate für das erste Quartal seines Geschäftsjahres (1. Februar 2019 bis 31. Januar 2020) zu veröffentlichen. Highlights * Robuste Einnahmen von 1.789.916 EUR (Private Travel Design Deutschland 1.476.251 EUR/ SOUL Private Collection Südafrika 313.665 EUR) * Umsatz und Profitabilität sollen in der kommenden Hochsaison (Oktober 2019 bis Januar 2020) weiter steigen * Restrukturierung der SOUL Private Collection: Ersatz von Mietobjekten durch neue auf Managementverträgen basierte Hotels um Kosten zu senken und höhere Margen zu erzielen * Steigerung der Gästebuchungen in den SOUL Private Collection-Objekten um 15% im Vergleich zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 * Es wurden zusätzliche Einnahmequellen für die SOUL Private Collection entwickelt * Verstärktes Interesse von Immobilieneigentümern innerhalb und außerhalb Südafrikas für das Management und die Vermarktung unter der SOUL Private Collection * Weiterentwicklung der Strategie zur Umsatzsteigerung im Bereich Private Travel Design inklusive der Sondierung potenzieller Unternehmenszukäufe Der Vorstandsvorsitzende von INTOSOL, Rainer Spekowius, sagt: "Im ersten Quartal des Geschäftsjahres von INTOSOL haben wir große Fortschritte in unserem SOUL Private Collection- und Private Travel Design-Geschäft erzielt. Dies zeigt sich vor allem in steigenden Umsätzen. Die Umstrukturierung unserer SOUL Private Collection wird in Zukunft zu einer verbesserten finanziellen Performance führen. Dabei werden frühere Mietverträge durch neue Managementverträge ersetzt, die auf einer "profit share" Vereinbarung basieren. Hierdurch können höhere Margen generiert werden. Ferner treiben wir unsere Strategie weiter voran, den Umsatz im Bereich Private Travel Design zu steigern." Alle Einzelheiten Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.789.916 Euro. Der Vorstand geht davon aus, dass Umsatz und Profitabilität in der kommenden Hochsaison - Oktober 2019 bis Januar 2020 - weiter steigen werden. Mit fünf exklusiven Luxus Boutique Hotels und einem Bauplatz zur Errichtung einer High End Safarilodge für die SOUL Private Collection, verfügt das Unternehmen über ein immer robusteres Portfolio von eigenen und verwalteten Boutique-Hotels und Villen ( www.soulprivatecollection.com). Das Unternehmen hat die SOUL Private Collection umstrukturiert, um Mietobjekte durch neue Objekte zu ersetzen, die auf Managementverträgen mit höheren Margen basieren. Mit dieser neuen Struktur erhält die Veranstaltersparte INTOSOL mehr Provision auf Buchungen und kann auch externen Veranstaltern aus dem deutschsprachigen Raum interessantere Provisionsmodelle anbieten. SOUL Rainbow's End, ein exklusives Hotel in Knysna an der Garden Route, wurde im April 2019 gemäß der neuen Strategie eröffnet. In diesem Zeitraum stiegen die Buchungen für die SOUL Private Collection gegenüber dem ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres um rund 15%. Die Buchungen werden voraussichtlich weiter zunehmen, wobei der Website-Traffic des Unternehmens im Quartal um 20% zugenommen hat. Weitere Einnahmequellen für die SOUL Private Collection werden entwickelt, und die Gespräche mit Online- und internationalen Reiseveranstaltern, auch auf dem US-amerikanischen Markt, schreiten voran. Darüber hinaus verzeichnet das Unternehmen ein verstärktes Interesse von Eigentümern interessanter Immobilien weltweit, die gerne Ihre Immobilie über die SOUL Private Collection managen und vermarkten lassen möchten. Das Unternehmen treibt darüber hinaus seine Strategie zur Umsatzsteigerung im Bereich Private Travel Design voran. Zu diesem Zweck erweitert das Unternehmen sein Destinationsportfolio, darunter Costa Rica und Nordamerika. www.intosol.de Auch wird die einzigartige Technologie für das Reisedesign VIRTOSOL weiterentwickelt und die Verhandlungen mit potenziellen Partnern für die Internationalisierung fortgesetzt. Das Unternehmen prüft außerdem aktiv mögliche Akquisitionen, um weitere Kundengruppen zu erschließen. Die am 31. Mai 2019 veröffentliche Ergebnis zum 31. Januar 2019 weist einen Umsatz von 7,182 Mio. EUR und einen Verlust von 1,798 Mio. EUR aus. Hierzu muss erwähnt werden, dass das Unternehmen in besagtem Ergebnis eine ganze Reihe von einmaligen Kosten zu tragen hatte. Darunter Anlaufkosten für neue SOUL Private Collection Hotels, Abschreibungen für Ingangsetzung der südafrikanischen Tochter sowie Strukturierungskosten die sich mit dem Börsengang im selben Jahr ergeben haben. Bereits im ersten Quartal des aktuellen Jahres zeigt sich ein deutlicher Aufwärtstrend und der Vorstand geht für das aktuelle Geschäftsjahr von einer positiven Entwicklung des operativen Geschäftes aus. Weitere Informationen zu INTOSOL erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.intosol.com/de und www.intosolholdingsPLC.com Kontaktieren Sie uns auch gern persönlich: Rainer Spekowius, Vorstandsvorsitzender INTOSOL Holdings PLC Tel: 05131 70 55 60 (Zentrale) Juliet Earl, (Financial PR) St Brides Partners Ltd: +44 (0) 207236 1177 Über INTOSOL Holdings PLC INTOSOL Holdings PLC ist ein internationales, preisgekröntes Luxus-Reiseunternehmen, welches 2002 von Rainer Spekowius gegründet wurde. Die Geschäftsbereiche von INTOSOL umfassen die Kreation von hochwertigen Individualreisen, sowie Betrieb exklusiver Boutique-Hotels. Seit der Gründung kann INTOSOL einen treuen und stetig wachsenden Kundenstamm von über 17.000 Kunden aufweisen. Diese erleben maßgeschneiderte Reiseerfahrungen, ganz nach dem Motto "Life is about Moments, created by INTOSOL". Die vielfältigen Reisethemen von INTOSOL reichen von Natur über Wellness und Hochzeit bis hin zu Golf und Kreuzfahrten. 