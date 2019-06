Wirecard: Hauptversammlung im Fokus, Aktie mit kräftigem Aufholpotenzial

Ein mit äußerster Spannung erwarteter Termin rückt immer näher: Am Dienstag findet die Hauptversammlung von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) in München statt. Aktionäre dürfen sich wohl auf eine im Vergleich zum Vorjahr höhere Dividende freuen. Nach 0,18 Euro je Aktie im Vorjahr haben Vorstand und Aufsichtsrat eine Ausschüttung von 0,20 Euro pro Anteilsschein vorgeschlagen.

Konzernchef ist zuversichtlich

Viel wichtiger allerdings sind natürlich die weiteren Geschäftsaussichten des im DAX und im TecDAX notierten Zahlungsabwicklers. Diesbezüglich zeigte sich Konzernchef Markus Braun in einem kürzlich geführten Interview mit "Bloomberg TV" äußerst zuversichtlich.

Fokus soll wieder auf das eigentliche Geschäft gelegt werden

Nach den heftigen Kursturbulenzen der Wirecard-Aktie in den zurückliegenden Monaten, als die britische Zeitung "Financial Times" das Unternehmen mit immer neuen Vorwürfen angriff, will der Wirecard-Vorstandsvorsitzende Markus Braun nun den Fokus wieder auf das eigentliche Geschäft legen. Laut dem Interview mit Bloomberg TV, das im Rahmen der NOAH-Konferenz in Berlin stattfand, einem Branchen-Event der europäischen Digitalwirtschaft, konzentriert sich Braun lieber auf Innovationen, als auf die vorangegangenen Kontroversen.

