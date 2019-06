Mit leichten Aufschlägen dürfte die Wall Street am Montag starten. Hauptthema der Woche ist die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank. Dabei wird unter den Währungshütern vermutlich über eine mögliche Zinssenkung debattiert werden. Auch wenn eine Zinssenkung aktuell wohl eher nicht kommt, könnte in den begleitenden Aussagen eine Lockerung angekündigt werden. Laut Händlern ist damit zu rechnen, dass sich der Markt im Vorfeld vorsichtig gibt und zurückhaltend agiert. Daneben bleibt der US-chinesische Handelsstreit im Blick. Hier drohen demnächst neue 25-prozentige Strafzölle der USA auf Waren in Höhe von 300 Milliarden Dollar. Auf dem Konjunkturkalender steht der Empire State Manufacturing Index, der noch vor Börsenstart mitgeteilt wird.

Während am Mobilfunkmarkt T-Mobile US und Sprint an ihrer Fusion basteln, versucht Chairman Charlie Ergen von Dish Network die Transaktion weiter zu hintertreiben oder zumindest Nutzen daraus zu ziehen. Nun berichteten Kreise am Freitagabend nach Börsenschluss, Ergen habe sich mit Vertretern der Regulierungsbehörden getroffen. Dort habe er darauf gedrungen, dass beide Mobilfunkanbieter mehr Bereiche veräußern sollten bei einem Zusammenschluss. Der Satelliten-TV-Betreiber stünde bereit, diese zu erwerben, hieß es von informierten Personen. Im nachbörslichen Handel der Nasdaq kletterten Dish um 1,2 Prozent. T-Mobile US sanken um 0,2 Prozent und Sprint legten um 1,3 Prozent zu.

