Agnico Eagle hat ein Übernahmeangebot für Alexandria Minerals abgegeben, um sein Landpaket in Quebecs Val d'Or Goldcamp zu vergrößern. Damit geht der Goldproduzent auf Konfrontationskurs zu Chantrell Ventures.

Agnico will Position ausbauen!

Im Val d'Or Goldcamp der kanadischen Provinz geht es hoch her. Das goldreiche Gebiet - hier wurden bereits mehr als 100 Mio. Unzen Gold abgebaut - erlebt die nächste Übernahme. So hat Agnico Eagle eine Offerte in Höhe von 5 Cent je Aktie für Alexandria Minerals abgegeben. Zuvor hielt man bereits 5,6 Prozent der Anteile. Agnicos CEO Sean Boyd hatte erst jüngst angekündigt, dass man kleine Übernahmen tätigen wolle und sich dabei auf Jurisdiktionen konzentrieren will, in denen man bereits vertreten ist (wir berichteten). Im Val d'Or Goldcamp hat das Unternehmen bereits die Goldex und die La Ronde-Mine in Betrieb. Mit Alexandria würde man sich ein 14.819 Hektar großes Landpaket sichern, dass über 35 Kilometer entlang des Cadillac-Larder Lake Break verläuft (siehe Karte unten). Agnicos Chef-Explorationsmanager Alain Blackburn glaubt, dass das hochgradige Aareal von Alexandria jede Menge Explorationspotenzial bietet und hervorragend Material für die Verarbeitungsanlage der Goldex-Mine liefern könnte. Das Problem in dieser mit Mining-Infrastruktur gesegneten ...

