Die auf die Beratung von Finanzdienstleistern spezialisierte zeb.rolfes.schierenbeck.associates gmbh mit Sitz in Münster erweitert die Geschäftsführung: Dr. Markus Thiesmeyer, derzeit Senior Partner, wurde von der Gesellschafterversammlung des Unternehmens mit Wirkung zum 01.07.2019 in die Geschäftsführung berufen. Thiesmeyer wird künftig gemeinsam mit Prof. Dr. Stefan Kirmße, Gründungspartner von zeb, die Strategie- und Managementberatung leiten. Mit der Erweiterung der Geschäftsführung reagiert zeb auf das starke Wachstum und die Internationalisierung des Unternehmens in den letzten Jahren sowie auf die Ausdehnung des Geschäftsfeldes auf den gesamten Markt der Finanzintermediäre. zeb beschäftigt heute rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist derzeit international in 18 Ländern vertreten - in mehreren davon als Marktführer.



Prof Dr. Bernd Rolfes, Hauptgesellschafter des Unternehmens und Gründungspartner, sagte: "Wir freuen uns, dass wir mit Markus Thiesmeyer einen mehr als geeigneten Kandidaten für die dann erweiterte Geschäftsführung von innen heraus entwickeln konnten. zeb verfügt über einen ausgezeichneten Stamm hochtalentierter und hochprofessioneller Beraterinnen und Berater. Aus diesen Persönlichkeiten fördern wir die Besten bis hin zur Führung unseres Unternehmens. Wir freuen uns, mit Markus Thiesmeyer und Stefan Kirmße über eine Geschäftsführung zu verfügen, die in der Lage ist, die strategische Entwicklung des Unternehmens sowohl national als auch international weiter voranzubringen."



Markus Thiesmeyer wurde 1968 in Bad Oeynhausen geboren. Nach dem Abitur absolvierte er eine Banklehre bei der Deutschen Bank AG in Bielefeld/Toronto, studierte anschließend Betriebswirtschaftslehre in Münster und promovierte 2002 im Bereich Finanzen. Nach seinem Eintritt in das Unternehmen zeb übernahm er früh Verantwortung im Kernsegment der regionalen Banken und Verbundstrukturen: 1998 eröffnete er das zeb-Büro in Berlin. 2002 wurde Markus Thiesmeyer mit nur 34 Jahren zum Partner, später zum Senior Partner berufen. Seit 2015 ist er Mitglied des Management Teams.



zeb wurde 1992 gegründet und zählt zu den führenden Strategie- und Managementberatungen für Financial Services in Europa. In Deutschland unterhält zeb Büros in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz). Internationale Standorte befinden sich in Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand, Moskau, New York City, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Zu den Kunden zählen neben europäischen Groß- und Privatbanken, Regionalbanken und Versicherungen, Finanzintermediäre aller Art. Bereits mehrfach wurde zeb in Branchenrankings als "Bester Berater" der Finanzbranche klassifiziert und ausgezeichnet.



