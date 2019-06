Die Partnerschaft fördert Innovationen und Erkenntnisse in Kreativ- und Medienstrategien über alle Audio-Plattformen hinweg

iHeartMedia, Amerikas führendes Audiounternehmen, und WPP, ein kreatives Transformationsunternehmen, meldeten heute den Start von Project Listen zur Entwicklung von Einblicken, Planung und kreativen Kompetenzen der nächsten Generation im Audiobereich.

Die beiden Unternehmen werden den Marken helfen, eine bessere Kundenbindung sowie Erfolg auf allen Audio-Plattformen zu erzielen: Rundfunk, digitales Streaming, Podcasts, intelligente Lautsprecher und Liveveranstaltungen.

Einer neuen Studie von iHeartMedia zufolge ist das Hörverhalten der Verbraucher auf einem historischen Höchststand. Laut der Studie geben die Verbraucher an, dass sie durchschnittlich 17 Stunden pro Woche Audioinhalte hören, wobei Millennials und jüngere Generationen die größte Gruppe der Zuhörer ausmachen. Dieser hohe Anstieg des Hörens ist neben der massiven und umfassenden Verbreitung von Radiosendungen eine direkte Folge der rasanten Zunahme von digitalem Streaming, Podcasts, intelligenten Lautsprechern und Airpods.

Die neue Partnerschaft umfasst:

Kreatives Audiostudio Mit der Eröffnung eines neuen Studios am Hauptsitz von GroupM im 3 World Trade Center in New York wird Audio auf der Agenda von Kreativen und Medienstrategen einen höheren Stellenwert einnehmen. Kunden und Kreative der gesamten WPP-Gruppe werden mit modernen Audiomarketing-Programmen experimentieren und bei einigen Pilotprojekten mit kreativen Produzenten zusammenarbeiten. Stärkung der Planung Smart Audio Insights und Hörer-Tools von iHeartMedia werden in die firmeneigenen Instrumente für Daten und Einblicke von GroupM integriert, um neue Einblicke zu gewinnen und neuartige Messansätze zu unterstützen, die alle in Form von vierteljährlichen Informationsberichten für Kunden und den Markt kommuniziert werden. Ein neues Audio-Zertifizierungsprogramm für Planer in den Agenturen von GroupM wird noch 2019 eingeführt. Steigerung des Audio IQ In Cannes erfolgt der Startschuss für einen neuen monatlichen Project Listen Podcast mit Plänen für 18 Folgen bis 2020. Die Erkenntnisse der Pilotprojekte und Untersuchungen der Kunden werden weitergegeben, um mehr Werbetreibende zur Nutzung der neuen Audio-Möglichkeiten anzuregen.

Project Listensoll die Messlatte für Audiokreativität und Medienstrategie durch den Austausch von Erkenntnissen über funktionierende Wege in der sich entwickelnden Audiolandschaft erhöhen. Die Partner werden Marketere dabei unterstützen, Einblicke aus Audiodaten zu gewinnen und sie in einem zusammenhängenden Planungsrahmen von der kreativen Strategie über die Medienplanung bis hin zur Umsetzung einzusetzen.

"Wir bei iHeartMedia kennen die beispiellose Strahlkraft von Audioformaten und ihre Fähigkeit, Marken auf breitere Ebene in die tägliche Ansprache der Verbraucher jeden Alters einzubeziehen und zu integrieren", sagte Bob Pittman, Chairman und CEO von iHeartMedia, Inc. "Project Listen soll das Audio-Potenzial erschließen und sich vom traditionell transaktionalen Radiogeschäft in Richtung Zukunft der Audiowerbung bewegen, wo Einblicke und Ideen den Weg zum Wachstum für Marken vorgeben. Audio ist vereinfacht ausgedrückt inzwischen die größte Chance für das Wachstum der Medien und wir sind überaus erfreut, mit den talentierten Teams der gesamten WPP-Gruppe zusammenzuarbeiten, um die Werkzeuge und Fähigkeiten zu entwickeln, die zur Erschließung dieses Wachstums erforderlich sind."

"Die Verbraucher hören mehr denn je und wir kennen bereits die Strahlkraft von Musik, Stimme und Ton zur Schaffung ansprechender und emotionaler menschlicher Verbindungen", sagte Mark Read, CEO von WPP. "Ein moderner Ansatz für Kreativität und Strategie ist für alle Medien, einschließlich Audio, wichtig, da sich das Verhalten des Verbrauchers ausgehend von den Medien, die er nutzt, in Richtung seiner Beziehungen zu Marken und den entsprechenden Kaufentscheidungen entwickelt."

"Die Menschen sind auf Klang gepolt er erregt unsere Aufmerksamkeit, bestimmt unsere Stimmung und regt Erinnerungen und Phantasie an. Es begleitet uns klanglich vom Lieblingskünstler bis zum Podcast-Schauplatz oder sogar in eine andere Galaxie. Es ist buchstäblich der Soundtrack unseres Lebens", sagte Brad Hiranaga, NA Chief Brand Officer, General Mills. "Audio ist ein unglaublicher Treiber der Kultur und gleichzeitig sehr persönlich und daher eine intensive Methode für das Erzählen einer Markengeschichte, die den Menschen in den richtigen Momenten seines Tages authentisch anspricht. Diese Verbindung passt hervorragend zur Absicht unsere Marken, Erfahrungen für Menschen und einen Wert in ihrem Leben zu schaffen."

"Marketere wenden viel Aufwand für die Perfektionierung des Erscheinungsbilds ihrer Marke auf, aber heutzutage ist der Fokus auf ihren Klang ebenso wichtig", sagte Leslie Sims, Chief Creative Officer von Ogilvy USA. "Da das Hören zunimmt, wird die akustische Markenbildung zu einem noch wichtigeren Teil des kreativen Prozesses. Project Listen wird uns zu bei der Zusammenarbeit mit Kunden an der Entwicklung neuer Klanglösungen zu noch mehr Experimenten herausfordern."

"Wir bei GroupM konzentrieren uns gezielt darauf, unseren Kunden bei der optimalen Nutzung der Medien zu helfen, mit denen sie Wachstum für ihr Unternehmen erzielen können", sagte Tim Castree, CEO, GroupM North America. "Wie jedes andere Medium entwickelt sich auch Audio schnell weiter. Dies erfordert die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und unseren Partnern, um auszutesten und zu erkennen, wie man den Umfang und die Reichweite von Audio sowie das Kreativ- und Innovationspotenzial neuer Plattformen nutzen kann, und das werden wir mit Project Listen erreichen."

Project Listen wurde heute beim Cannes Lions International Festival of Creativity 2019 während eines speziellen Live-Podcasts am WPP Beach angekündigt. In dem Podcast wurden Brad Hiranaga, Chief Brand Officer, General Mills; Bob Pittman; Tim Castree; Leslie Simms, Chief Creative Officer von Ogilvy US; Ryan Seacrest, Moderator von On Air with Ryan Seacrest, Live With Kelly and Ryan und American Idol; und Moderator Will Pearson des Podcast-Hits Part Time Genius vorgestellt.

Über iHeartMedia

iHeartMedia ist das führende Audiounternehmen in den Vereinigten Staaten. Es erreicht jeden Monat neun von zehn Amerikanern und hat mit einer Viertelmilliarde Hörern pro Monat eine größere Reichweite als jedes andere Medienunternehmen in den USA. Die Führungsposition des Unternehmens im Bereich Audio erstreckt sich über mehrere Plattformen, darunter 848 live ausgestrahlte Radiostationen, den Digitalservice iHeartRadio, der auf mehr als 250 Plattformen und 2.000 Geräten wie intelligenten Lautsprechern, Smartphones, Fernsehgeräten und Spielkonsolen verfügbar ist, sowie durch seine Influencer, Social-Media-Präsenz, markengeschützten legendären Livemusikveranstaltungen und Podcasts als die Nummer 1 der kommerziellen Podcast-Herausgeber. iHeartMedia ist zudem Spitzenreiter in der Audio-Branche in den Bereichen Analytik- und Attribution-Technologie für seine Marketingpartner und kann dabei auf die Daten seiner enormen Konsumentenbasis zurückgreifen. iHeartMedia ist eine Sparte von iHeartMedia, Inc. (PINK:IHTM). Weitere Unternehmensinformationen finden Sie unter iHeartMedia.com.

Über WPP

WPP ist ein kreatives Transformationsunternehmen. Durch ein integriertes Angebot aus Kommunikation, Erfahrung, Handel und Technologie bauen wir eine bessere Zukunft für unsere Kunden auf. Weitere Informationen finden Sie unter www.wpp.com.

