München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Aktuelle Staffel erreicht bis zu 7,7 % MA (14-49 Jahre) und bis zu 15,1 % MA (14-29)



- Fast 15 Mio. Videoviews on Demand im Ausstrahlungszeitraum - Dritte Staffel "Krass Schule" nach den Sommerferien - Neustart "Krass Abschlussklasse" am Montag, den 17. Juni, um 16:05 Uhr



Die aktuelle Staffel von "Krass Schule - Die jungen Lehrer" überzeugt bei RTL II auf allen Kanälen. Das von RedSeven Entertainment produzierte Format erreichte im Ausstrahlungszeitraum von Mitte März bis Mitte Juni 2019 bis zu 7,7% MA in der klassischen Zielgruppe. Noch besser sah es bei den 14-29-Jährigen aus: Hier kam die Soap auf bis zu 15,1 % MA, bei jungen Männern (14-29 Jahre) sogar auf bis zu 20,2 % MA.



Digital ist das Format ein großer Erfolg: Bei TVNOW und RTL2.de konnte "Krass Schule" seine enorme Performance der letzten Staffel um mehr als 100 % steigern und erzielte im Ausstrahlungszeitraum fast 15 Millionen Videoviews. Damit war die Soap im Ausstrahlungszeitraum* nicht nur bei TVNOW das erfolgreichste RTL II-Format, sondern auch auf YouTube. Der dazugehörige YouTube-Channel steigerte seine Performance im Vergleich zur letzten Staffel um fast 150% und erzielte alleine in dieser Zeit über 100 Millionen Videoviews.* Bei Instagram verdoppelte sich die Anzahl der Follower des offiziellen Kanals @krassschule seitdem auf fast 270.000.



Fans der Soap können schon einem neuen Termin entgegenfiebern, denn nach den Sommerferien wird die dritte Staffel von "Krass Schule" ausgestrahlt.



Zuvor können sie sich auf einen Neustart freuen: Ab heute strahlt RTL II um 16:05 Uhr "Krass Abschlussklasse" aus. Im Anschluss wird die erste Staffel von "Krass Schule - Die jungen Lehrer - Wie alles begann" um 17:10 Uhr wiederholt.



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 18.03.2019-14.06.2019, 14.06.2019 vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



*RTLi & Google Analytics, 18.03.-14.06.2019 **YouTube Analytics (Stand 14.06.2019) *** Instagram Insights (Stand: 17.06.2019)



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Programmkommunikation Stefanie Reichardt 089 - 64185 6512 stefanie.reichardt@rtl2.de



RTL II Bildredaktion bildredaktion@rtl2.de



Mehr Informationen unter www.rtl2-presse.de