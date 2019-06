Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tele Columbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2,70 Euro belassen. Treffen mit dem Chef des Kabelnetzbetreibers deuteten an, dass sich das Geschäft in diesem Jahr stabilisiere, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie verfüge über erhebliches Potenzial bei einer Aufteilung der einzelnen Geschäftsbereiche./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2019 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-06-17/14:22

ISIN: DE000TCAG172