Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Bewertung der Papiere von GlaxoSmithKline mit "Underweight" und einem Kursziel von 1520 Pence wieder aufgenommen. Der Wiederaufbau einer innovativen Wirkstoffpipeline habe erste Priorität, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei stehe dem Pharmakonzern aber noch viel Arbeit bevor./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-06-17/14:41

ISIN: GB0009252882