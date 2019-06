Die meisten Konzerne setzen auf China - doch nur wenige sind so stark in dem Land vertreten wie Adidas. Nun zeigt eine neue Studie: Das Konsumverhalten der Chinesen ändert sich deutlich - und spielt den Sportartikelherstellern in die Karten. Derweil notiert die Adidas-Aktie knapp unter dem Rekordhoch.

Den vollständigen Artikel lesen ...