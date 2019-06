Die britische Investmentbank Barclays hat ING mit "Underweight" und einem Kursziel von 10,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Qualität der Benelux-Banken sei im europäischen Kontext eindeutig besser als der Durchschnitt, schrieb Analyst Omar Fall in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Den Margenoptimismus für das belgische Geschäft hält er aber für nicht ausreichend, um dort den weiteren Verfall der Nettozinseinkommen aufzuhalten. Bei der ING preise der Markt eine perfekte Umsetzung des von ihm als Herausfordung angesehen Strategieplans "Unite" ein./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 14:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2019 / 15:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0011821202