Am Freitag ging der Dow Jones leicht schwächer aus dem Handel. Er verlor 0,08 Prozent. Etwas deutlichere Verluste sahen wir beim Nasdaq 100. Dieser gab 0,42 Prozent ab.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Boeing, T-Mobile US, Sprint, Bitcoin und H&M. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.