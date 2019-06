Um das angepeilte Rekordquartal zu schaffen, hat Tesla offenbar die Auslieferung des Model 3 ausgeweitet. Die auslaufenden Subventionen in den USA dürften aber auch eine Rolle spielen. Zudem wird das Model 3 bald auch in Großbritannien ausgeliefert. Tesla liefert nach Informationen von "Electrek" in Nordamerika derzeit rund 1.000 Model 3 pro Tag aus. Hintergrund ist das angestrebte Rekordquartal - ...

