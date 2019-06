Eine Krise: Nur im Geldbeutel?

Sind Vorsorge und Investitionen nur für Rendite und das Alter relevant? Auch anderen Bereichen des Lebens kann aufgrund stattgefundener Veränderungen und möglicherweise künftigen Ereignissen eine gewisse Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Es ist schön, genüsslich vor dem Fernseher oder der Kinoleinwand zu verweilen, vielleicht mit einer großen Tüte Popcorn und einem Becher Limonade als Beilage, und sich einen aufregenden Film anzuschauen indem aufregende Ereignisse wie Tornados, Erdbeben, Riesenwellen, Terror, Monstertiere eine Rolle spielen. Dabei kann man sich fragen, ob einiges davon nicht doch schon hierzulande irgendwie zur Realität geworden ist.

Bei Ertönen der Tornado-Sirene eilen Menschen schnellstens in ihre Bunker. Wenn sie wieder herauskommen kann es sein, dass das Haus nicht mehr steht. Auch in deutschen Wohngegenden wüten immer wieder starke Stürme und Windhosen ziehen über das Land. Trockenheit in Verbindung mit Ernteausfällen, Waldbränden und sinkenden Flusspegeln gab es im letzten Jahr. Wenn es regnet, dann kommt in manchen Regionen Starkregen herunter, was zu Überschwemmungen führen kann und möglicherweise volllaufenden Kellern. Elementarschäden können Eigentum ganz oder teilweise zerstören. Hat das etwas mit der Klimaveränderung zu tun? Hausbesitzer dürften gut beraten sein, ihre Versicherungspolicen immer mal wieder zu checken und besonders ihren Obliegenheitspflichten nachzukommen wie regelmäßige Wartungen und Dachüberprüfungen.

