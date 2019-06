Mainz (ots) - Dienstag, 18. Juni 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Markt mit Tiergesundheit boomt - Was brauchen Vierbeiner wirklich? Küchenklassiker: Caesar Salad - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier Mit YouTube lernen - Nachhilfe aus dem Internet



Gast im Studio: Donots, Alternative-Rock-Band



Dienstag, 18. Juni 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Unterwegs mit der Land-Tierärztin - Beruf aus Leidenschaft Expedition Deutschland: Briesen - Fundgrube Schrauber Die Gartenretter (2) - Wie wird der Gartenteich dicht?



Dienstag, 18. Juni 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Ines Garstecki ist Floristin in USA - Deutsche Flower Power in L.A.



Dienstag, 18. Juni 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



König Willem-Alexander in Ascot - Royaler Besuch beim Pferderennen Königin Máximas schönste Hüte - Die fünf modischsten Modelle Stefan Mross auf dem Berg - Ausflug mit Freundin Anna-Carina



Dienstag, 18. Juni 2019, 21.00 Uhr



Frontal 21 Moderation: Ilka Brecht



Dumpinglöhne beim Discounter - Billige Preise, schlechte Bezahlung



Der Wettbewerb der Lebensmittel-Discounter in Deutschland ist mehr als hart: die Preise zu niedrig, das Flächenangebot zu groß und die Ladenöffnungszeiten zu lang. Das Thema Personalkosten steht deshalb in den Billig-Supermärkten ganz oben auf der Agenda.



"Frontal 21" wurden vertrauliche Personalunterlagen zugespielt. Es handelt sich dabei offensichtlich um Gehaltslisten von Mitarbeitern eines Lebensmittel-Discounters. Der Verdacht: Hier bekommt nicht jeder Mitarbeiter den Stundenlohn, der ihm laut Tarifvertrag zusteht. Recherchen sowie Gespräche mit Mitarbeitern zeigen: Alle kennen das Problem und sprechen von System.



"Frontal 21" über den Trick mit der falschen Gehaltsgruppe und Einsparungen von Personalkosten in Millionenhöhe.



Risiko Pilot - Lehren aus Germanwings-Katastrophe



Am 24. März 2015 zerschellte eine Maschine der Fluggesellschaft Germanwings auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf an einem Berg in den französischen Pyrenäen. Alle 150 Insassen an Bord starben. Schnell war klar: Der Co-Pilot Andreas Lubitz saß vor dem Aufprall minutenlang allein im Cockpit, hatte die Tür von innen verriegelt, den Flugkapitän ausgeschlossen.



Die französische Untersuchungsbehörde BEA kam zu dem Ergebnis: Der psychisch kranke Co-Pilot hatte das Flugzeug bewusst und absichtlich zum Absturz gebracht. Laut BEA-Abschlussbericht hatte Lubitz vermutlich eine Psychose, auch wurden in seinem Blut Spuren von Antidepressiva und Schlafmitteln gefunden.



Als ein wesentliches Sicherheitsrisiko hatten die französischen Ermittler die ärztliche Schweigepflicht ausgemacht und deshalb klare internationale Regeln zur Schweigepflicht von Ärzten gefordert - um zu wissen, wann es notwendig ist, die ärztliche Schweigepflicht zu brechen.



Den Hinterbliebenen wurde zugleich zugesichert, alles zu tun, damit so etwas nicht wieder geschehen kann. Vier Jahre später fühlen sie sich von den zuständigen Behörden und Verantwortlichen im Stich gelassen. Denn bis heute hat sich wenig geändert.



Das Ergebnis sei ein Fiasko, kritisiert der Anwalt Professor Ulrich von Jeinsen, der eine Gruppe von Angehörigen der Opfer des Germanwings-Absturzes vertritt. Klare Regeln gebe es bis heute nicht. Er fordert: "Man muss ein System schaffen, bei dem Arbeitnehmer, die Krankheiten haben, die für Leib und Leben anderer Leute gefährlich sind, dass deren Krankheiten gemeldet werden dürfen."



Auch das Vier-Augen-Prinzip im Cockpit, das der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) nach dem Absturz befürwortet hatte, ist längst wieder abgeschafft. Piloten müssen sich in Deutschland inzwischen lediglich strengeren Alkohol- und Drogentests unterziehen.



"Frontal 21" über leere Versprechen, notwendige Kontrollen und die Folgen für die Flugsicherheit.



Weiteres Thema: Staatsfeinde in Uniform - Rechte Umtriebe bei der Polizei



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121