Der Euro hat am Montag im späten europäischen Handel weiter zugelegt. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,1242 US-Dollar, nachdem er in der Früh noch bei 1,1212 Dollar gehandelt worden war.Gestützt wurde die Gemeinschaftswährung von schwachen US-Daten. Die Stimmung in der Industrie im Bundesstaat New York hat sich im Juni ...

