Das WarnerMedia Innovation Lab hat heute mit mehreren wichtigen Ankündigungen zum Ausdruck gebracht, noch stärker auf Spitzentechnologie und die Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen und Erlebnisse für den Verbraucher zu setzen. Dazu zählt auch das Gelände in New York City, das mit dem 5G-Netz von AT&T versorgt wird, womit eines der ersten dauerhaften 5G-Erlebniszentren von AT&T entsteht. Das Lab gab zudem weitere Einzelheiten über seine Partnerschaften mit WarnerMedia Ad Sales und Xandr, dem zukunftsweisenden Werbe- und Analytikunternehmen von AT&T, bekannt. Schließlich kündigte das Lab die Beauftragung eines Architekturbüros an, das die Gestaltung des Geländes leiten soll.

Mit dem WarnerMedia Innovation Lab entsteht eine neu gebaute, 20.000 Quadratmeter große Anlage im Stadtteil Chelsea in Manhattan mit einer immersiven Zone für die Präsentation von öffentlich sichtbaren Erlebnissen für Verbraucher, flexiblen Veranstaltungsräumen im Innen- und Außenbereich, eigenen F&E-Bereichen und einem offenen und modernen Raum für gemeinsames Arbeiten.

"Das Lab ist nicht nur ein Technologie-Inkubator, sondern auch eine Traumfabrik, und wir haben den Auftrag, das Wunder für die Fans zu erschaffen, so wie sie es von WarnerMedia kennen und lieben", sagte Jesse Redniss, GM, WarnerMedia Innovation Lab. "Hier werden wir das Beste der kreativen Storytelling-Kompetenzen von WarnerMedia verknüpft mit modernster Technologie von AT&T und unseren Partnern verschmelzen und Erlebnisse bieten, die ein Leben lang für Gesprächsstoff sorgen werden."

Das Lab, das Anfang 2020 für strategische Partner und geschäftseinheitsübergreifende Teams von WarnerMedia eröffnen soll, wird 5G-Erlebnisse durch Explorations- und Entwicklungsinitiativen realisieren und ein virtualisiertes Ökosystem für gemeinsames Arbeiten in Echtzeit für die Angebote von WarnerMedia und AT&T ermöglichen. Die heutige Ankündigung unterstreicht das Engagement von AT&T, alle Standorte von WarnerMedia mit 5G zu versorgen. Vom Innovation Lab in New York City über Warner Bros. in Los Angeles, rechtzeitig für AT&T SHAPE, bis hin zu The Lounge by AT&T in Seattle und den Atlanta-Studios von WarnerMedia ermöglicht die leistungsstarke 5G-Lösung eine völlig neue Art der Erschaffung und Nutzung von WarnerMedia-Inhalten.

"Durch die bereichsübergreifende Arbeit von AT&T sind wir in der Lage, die neueste 5G-Technologie mit immersiven Content-Erlebnissen und innovativen Werbemöglichkeiten zu kombinieren", sagte David Christopher, President von AT&T Mobility and Entertainment. "Das WarnerMedia Innovation Lab wird ein Ort sein, an dem Entwickler, Macher und Besucher dazu inspiriert werden, die Grenzen der Unterhaltung zu verschieben, ermöglicht durch das Unternehmen, das den leistungsstarken 5G-Mobilfunk in den USA als Erstes eingeführt hat."

Mit der Inanspruchnahme der Lab-Kompetenzen zur Revolutionierung des gesamten Fanerlebnisses schließt WarnerMedia auch die Werbung ein. Dan Riess, Head of Advanced Advertising and Branded Content, WarnerMedia Ad Sales, kommentierte: "Das Geschichtenerzählen gehört zur DNA unseres Unternehmens und dieses Erlebnis umfasst auch, wie die Inhalte konsumiert werden, einschließlich der Werbung. Das Lab bildet einen wichtigen Teil unserer Tests und Erkenntnisse zu neuen Erlebnissen in der Werbung, die wir auf dem Markt einführen werden."

Das WarnerMedia Innovation Lab stützt sich zudem auf Verbrauchereinblicke und Technologien von Xandr, dem zukunftsweisenden Werbe- und Analytikunternehmen von AT&T, um die Erprobung und Entwicklung neuer Werbemöglichkeiten fortzusetzen, welche die Wirkung und Relevanz von Markenbotschaften für die Verbraucher erhöhen. Diese leistungsstarke Kombination wird innovative Kundenerlebnisse hervorbringen und den Unternehmergeist im gesamten Markenportfolio von WarnerMedia stärken.

"Xandr sucht tagtäglich nach neuen innovativen Wegen, um Marketeren zu helfen und das Zuschauererlebnis für die Verbraucher zu verbessern", sagte Kirk McDonald, CMO, Xandr. "In Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von AT&T Communications und WarnerMedia sind wir hervorragend aufgestellt, um neue Werbeinnovationen zu entwickeln, die die Verbraucher ansprechen und Marketeren und Marken gleichzeitig Feedback geben. Das WarnerMedia Innovation Lab wird die Einführung neuer Werbeformate beschleunigen und einen Rahmen zur Präsentation unserer gemeinsamen Arbeit zur Verfügung stellen."

Die neuen werbetechnischen Weiterentwicklungen werden den Marketeren zudem einen Blick auf die Wirkung ihrer Botschaften auf die Zuschauer ermöglichen, da das Lab das Verhältnis zwischen Werbung, Technologie und Inhalten neu ausbalanciert. Die Innovationen umfassen MR/VR-Anwendungen, 5G-Nutzungsweisen zur Stärkung neuer Werbemöglichkeiten und bessere UI/UX-Erlebnisse, um Werbung in den Blickpunkt zu rücken.

Das Büro für architektonische Gestaltung Design Republic wurde mit den Leistungen zur Gestaltung des Lab-Geländes in New York beauftragt. Die Arbeiten werden im Sommer beginnen. Design Republic ist ein preisgekröntes Architekturbüro, das auf die Gestaltung von Arbeitsplätzen, Einzelhandel und Medientechnologie spezialisiert ist und aufgrund seiner kulturellen Übereinstimmung mit WarnerMedia und innovativen Herangehensweisen und Gestaltungskonzepten ausgewählt wurde, wie die Zusammenarbeit mit Kunden wie Nasdaq, Bvlgari und Bleacher Report von WarnerMedia jüngst gezeigt hat.

"Design Republic freut sich sehr, auch bei diesem Projekt wieder mit WarnerMedia zusammenzuarbeiten", sagte Inga Kruliene, LEED AP, Mitbegründerin und Principal, Design Republic. "Wir freuen uns, die Entwicklung der Geschichte des Innovation Lab zu begleiten und dazu beizutragen, dieses wahrhaft immersive Erlebnis mit Leben und Spannung zu füllen."

Weitere Informationen finden Sie unter www.warnermediagroup.com.

Über WarnerMedia

WarnerMedia ist ein führendes Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das mithilfe einer Vielzahl talentierter Geschichtenerzähler und Journalisten Premium- und populäre Inhalte schafft und einem weltweiten Publikum zugänglich macht. Zu seinen auf die Verbraucher abzielenden Marken zählen: HBO, Warner Bros., TNT, TBS, CNN, DC Entertainment, New Line, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, truTV und andere.

WarnerMedia gehört zu AT&T Inc. (NYSE:T).

