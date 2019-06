Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der "dovishe" Schwenk der EZB hat die Märkte in ihrer Hoffnung auf erneute geldpolitische Unterstützung durch die Notenbanken bestärkt, so die Analysten der DekaBank.Für den Euroraum werde zunehmend die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinssenkung innerhalb der nächsten zwölf Monate eingepreist, in den USA würden sogar fast drei Zinsschritte um je 25 Basispunkte bis zum Jahresende 2019 gehandelt. Die zehnjährige Bundrendite habe in der Folge zum Wochenende neue Renditetiefstwerte markiert, und auch in unseren Nachbarländern fallen reihenweise die Tiefenrekorde, so die Analysten der DekaBank. Von den in dieser Woche anstehenden Konjunkturdaten sei kein Stimmungswechsel hin zu steigenden Renditen zu erwarten. (17.06.2019/alc/a/a) ...

