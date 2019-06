Bitcoin im Rallye-Modus: Hier liegt das nächste Kursziel

Die Bitcoin-Rallye geht weiter: Am Sonntag legte die Krypto-Währung in der Spitze bis auf zu 9387 US-Dollar zu und damit auf den höchsten Stand seit 13 Monaten. Auf Wochensicht errechnete sich damit ein Plus von rund 16 Prozent.

Nach einer technischen Verschnaufpause, die den Kurs wieder bis knapp unter die 8900er-Marke drückte, legten die Notierungen am Montag wieder den Vorwärtsgang ein, sodass in Kürze ein neues Top folgen dürfte (aktuell: 9293 US-Dollar).

Facebook Coin befeuert Bitcoin

Laut dem Analyse-Haus Emden Research zeigt sich der Bitcoin derzeit als größter Nutznießer des sich anbahnenden "Facebook Coin". Am Dienstag, den 18. Juni, will Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027) die Pläne über den Facebook Coin, den GlobalCoin, bekanntgeben.

