Beim Thema Künstliche Intelligenz hinkt Deutschland hinter Staaten wie den USA, Kanada oder China hinterher. Die Wirtschaft verlangt mehr Ehrgeiz.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Gesellschaft und Wirtschaft aufgerufen, sich auf die neuen Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) einzulassen. "Wir alle müssen umlernen, egal ob in der Unternehmensführung, in der Politik oder aber die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", sagte Merkel am Montag im brandenburgischen Meseberg vor einem Treffen mit den Sozialpartnern. Nur dann könnten die Menschen die Chancen wahrnehmen, die sich aus diesen dramatischen Veränderungen ergäben. Die Wirtschaft hielt der Politik vor, beim Thema Künstliche Intelligenz zu wenig ehrgeizig zu sein.

Merkel und Mitglieder ihres Kabinetts kamen am Nachmittag mit den Spitzen von Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden zu ihrem regelmäßigen Meinungsaustausch zusammengekommen. Offizielle Themen des Treffens im Gästehaus der Bundesregierung gut 60 Kilometer nördlich von Berlin sind dieses Mal die künstliche Intelligenz und die Auswirkungen auf Unternehmens- und Arbeitsprozesse.

In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...